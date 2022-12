Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Breitestraße - Unbekannter fährt Jaguar an und flüchtet

Engen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montagnachmittag, im Zeitraum zwischen 16:40 Uhr und 16:55 Uhr, ein Auto auf der Breitestraße angefahren und ist anschließend geflüchtet. Der Unbekannte streifte den auf Höhe der Hausnummer 2 geparkten schwarzen Jaguar am hinteren Kotflügel. Anschließend fuhr der Verursacher weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer nimmt der Polizeiposten Engen, Tel. 07733 9409-0, entgegen.

