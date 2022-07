Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Unbekannte Drohne gefährdete Sportflugzeug

Polizei sucht Zeugen

Hünxe (ots)

Am Sonntag gegen 10.50 Uhr befanden sich ein 32-jähriger Pilot aus Emmerich am Rhein und sein Copilot, ein 27-jähriger Mann aus Dinslaken auf dem Landeanflug am Flugplatz "Schwarze Heide". Beide waren zuvor in Düsseldorf gestartet.

Unmittelbar vor der Landung, meldete der Pilot des einmotorigen Sportflugzeugs (Kennung DEJEE) die Sichtung einer nicht näher zu bezeichnenden Drohne im Bereich der Einflugschneise südlich des Flugplatzes "Schwarze Heide".

Das Sportflugzeug befand sich zu diesem Zeitpunkt in einer Flughöhe von 600 Metern und hatte den Ladeanflug bereits eingeleitet.

Nach Schätzungen des Piloten hatte die gesichtete Drohne zu dieser Zeit eine Flughöhe von 300 Metern.

Zur Feststellzeit hatte der Pilot die Drohe bereits überflogen.

Die Landung konnte ohne Gefährdung durchgeführt werden.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach der Drohne und dem bisher unbekannten verantwortlichen Drohnenpiloten verliefen bislang ohne Erfolg. Die Polizei erhielt erst Kenntnis etwa 15 Minuten später über den Vorfall.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell