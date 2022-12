Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht - DHL-Fahrzeug fährt gegen Straßenlaterne

Konstanz (ots)

Ein DHL-Fahrzeug ist am Montagabend, gegen 19 Uhr, gegen eine Straßenlaterne auf der Ecke Joseph-Belli-Weg und Cherisy-Straße gefahren. Ohne sich um die schräg stehende Laterne, an der ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstand zu kümmern, setzte der Fahrer seine Tour fort. Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell