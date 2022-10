Polizei Köln

POL-K: 221017-2-K Taxi kollidiert mit Ampelmast und überschlägt sich

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Köln-Longerich ist am frühen Sonntagmorgen (16. Oktober) ein 62 Jahre alter Taxifahrer schwer verletzt worden. Nach bisherigem Stand wollte der Mann gegen 3.40 Uhr mit seinem VW-Touran vom Militärring aus nach rechts auf die Longericher Straße abbiegen, als er mit einem Ampelmast kollidierte, sich überschlug und auf dem Fahrzeugdach liegen blieb. Ein weiterer Taxifahrer (46) kam an der Unfallstelle vorbei und alarmierte Rettungskräfte und Polizei, während seine beiden Fahrgäste den Touran-Fahrer aus dem Fahrzeugwrack befreiten. Der 62-Jährige erlitt mehrere Knochenbrüche. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Unfalls dauern an. (cr/kk)

