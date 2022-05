Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup-Hillentrup. Pedelecfahrerin bei Unfall schwer verletzt.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich Sonntagmittag (1. Mai 2022) auf der Homeiener Straße ereignet hatte, wurde eine 41-Jährige Frau aus dem Kalletal schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Gegen 13:30 Uhr befuhr die 41-Jährige mit ihrem Pedelec in einer Gruppe mehrerer Zweiradfahrender die Homeiener Straße in Richtung der Hauptstraße. Beim Bremsen auf der abschüssigen Straße blockierte das Vorderrad des Pedelecs. Die Frau kam zu Fall und zog sich trotz eines getragenen Fahrradhelms die schweren Verletzungen zu.

