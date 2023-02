Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat an der Münsterstraße einen grauen Mercedes C180 Coupé beschädigt. Zwischen 18 Uhr am Freitag (10.02.23) und 2 Uhr am Samstag (11.02.23) stand das Auto auf einem Hinterhof. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

