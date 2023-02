Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dreiste Trickdiebe

Kaiserslautern (ots)

Vermeintlichen Mitarbeitern der Stadtwerke ist ein Senior auf den Leim gegangen. Am frühen Freitagnachmittag klingelte ein unbekannter Mann und gab an das Wasser im Bad überprüfen zu müssen. Als der Mann zusammen mit dem 81-jährigen Geschädigten in das Badezimmer ging verschloss er die Zimmertür. Dabei ließ er vermutlich die Wohnungstür offen, sodass eine weitere Person die Wohnung betreten konnte. Weil das dem Geschädigten letztlich komisch vorkam, überprüfte er seine Ersparnisse im Wohnzimmer. Dabei fiel auf, dass die mittlerweile gegangenen Täter 15.000,- Euro in bar erbeuten konnten. Der 81-Jährige bewahrte das Geld in einer Schatulle auf. Zumindest einer der Tatverdächtigen konnte wie folgt beschrieben werden: 1,75m groß, dunkle Haare, trug eine medizinische Maske, dunkel gekleidet gewesen. Bekleidung der Stadtwerke wurden nicht getragen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |ae

