Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Alkoholisiert Unfälle verursacht

Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg (ots)

Eine Unfallflucht ist am Donnerstag für eine 62-Jährige nicht folgenlos geblieben. Die Autofahrerin war zur Mittagszeit von einer Zeugin dabei beobachtet worden, wie sie im Vorbeifahren mit ihrem Wagen ein anderes Auto touchierte. Ein Außenspiegel an dem parkenden Fahrzeug riss ab. Ohne anzuhalten, fuhr die 62-Jährige weiter. Kurze Zeit später fiel die Frau der Zeugin erneut auf: Die 62-Jährige fuhr wieder an der Unfallstelle vorbei. Um den Schaden kümmerte sie sich nicht. Wegen des Verdachts der Fahrerflucht fahndeten Einsatzkräfte der Polizei nach der Verantwortlichen. Eine Polizeistreife stellte sie an ihrer Wohnanschrift fest. Als die Beamten dort ankamen, parkte die Frau den Wagen in ihrer Hofeinfahrt und verursachte dabei einen weiteren Unfall. Mit dem Auto stieß sie gegen einen anderen Pkw und schob ihn dabei gegen die Fassade einer Garage. Wie sich während der anschließenden Polizeikontrolle herausstellte, war die 62-Jährige alkoholisiert: 2,19 Promille lautete das Ergebnis eines Atemalkoholtests. Ihren Führerschein und den Fahrzeugschlüssel musste die Fahrerin abgeben. Der 62-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über die genaue Blutalkoholkonzentration geben. Die Frau blickt jetzt einem Strafverfahren entgegen. |erf

