POL-PPWP: Vorfahrt missachtet

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Vorfahrtsverstoß war vermutlich die Ursache für einen folgenschweren Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag bei Mehlingen. Ein 46-jähriger Fahrer eines VW Jetta war auf der L401 in Richtung Sembach unterwegs. An der Kreuzung zur L382 wollte er nach links nach Baalborn abbiegen. Ohne auf die Vorfahrt einer, ihm entgegenkommenden 33-jährigen Fahrerin eines Kia Sportage zu achten, bog er ab. Die Wagen kollidierten. Die 33-Jährige wurde leicht verletzt und nach der Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Fahrbahn wurde durch auslaufende Betriebsstoffe verunreinigt und war während der Unfallaufnahme teilweise gesperrt. Die Militärpolizei der US-Amerikaner und die Freiwillige Feuerwehr Enkenbach-Alsenborn unterstützten die Polizei bei der Unfallaufnahme. |elz

