POL-PPWP: Unfall: Autofahrerin aus Pkw geschnitten

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine nach einem Unfall eingeklemmte Autofahrerin ist am Mittwoch von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit worden. Die 23-Jährige war am Nachmittag auf der Landstraße zwischen Queidersbach und dem Gelterswoog mit ihrem Kleinwagen von der Straße abgekommen. Die Frau verlor in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug. In der Folge geriet das Auto mehrmals links und rechts der Straße in den Grünstreifen, bevor der Wagen abseits der Fahrbahn zwischen zwei Bäumen zum Stehen kam. Die 23-Jährige wurde bei dem Unfall eingeklemmt. Sie erlitt leichte Verletzungen. Wehrleute befreiten die Frau aus dem Pkw. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verunglückte und brachten sie in ein Krankenhaus. Am Wagen der 23-Jährige dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, den die Polizei auf mindestens 10.000 Euro schätzt. Das Auto wurde abgeschleppt. |erf

