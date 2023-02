POL-PPWP: Polizei fahndet mit Phantombild nach Betrüger

Kaiserslautern (ots) - Einen per Haftbefehl gesuchten Mann hat die Polizei am Dienstag im Stadtgebiet gestellt. Der 24-Jährige fuhr im Asternweg auf seinem Fahrrad an den Polizeibeamten vorbei, die ihn sofort erkannten. Sie folgten dem Mann und wollten ihn einer Kontrolle unterziehen. In der Friedensstraße holten sie ihn ein, kontrollieren ihn und nahmen den 24-Jährigen widerstandslos fest. Bei der Durchsuchung seiner Sachen fanden die Polizisten einen Joint; dieser wurde ...

mehr