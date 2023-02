Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Computer aus Pkw gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in Hohenecken an einem Pkw zu schaffen gemacht. In der Straße "Im Oberwald" knackten sie ein parkendes Auto. Die Täter stahlen einen schwarzen Militärrucksack, in dem zwei Notebooks und eine portable Festplatte verstaut waren. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

