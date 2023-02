Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Katalysator gestohlen

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Diebe haben in der Konrad-Adenauer-Straße den Katalysator eines blauen Mitsubishi Space Star gestohlen. Der Diebstahl wurde am Mittwochvormittag festgestellt. Der Mitsubishi war am Samstag gegen 10:30 Uhr auf dem frei zugänglichen Hof einer Werkstatt abgestellt worden. Ob der Diebstahl im Zusammenhang mit den Katalysatoren eines mutmaßlichen Diebestrio steht (wir berichteten: https://s.rlp.de/Gen61), wird derzeit überprüft. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges zwischen Samstag und Mittwoch rund um die Werkstatt wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |elz

