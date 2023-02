Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gas und Bremse verwechselt

Kaiserslautern (ots)

Weil er Gas- und Bremspedal verwechselt hat, hat ein Autofahrer am Dienstagmittag einen Unfall verursacht. Der Mann wollte gegen 13:30 Uhr mit seinem Mercedes-Benz aus der Ausfahrt eines Waschparks an der Gustav-Eiffel-Straße ausfahren. Im Glauben, das Bremspedal zu treten, trat der Fahrer das Gaspedal und sein Wagen beschleunigte plötzlich. Er überfuhr mit hoher Geschwindigkeit die Straße, über Gehwege und durchbrach die Umzäunung einer Tankstelle. Anschließend kollidierte er an der Tankstelle mit einem Opel Astra. Der Mercedes kam dadurch zum Stehen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Mitarbeiter der Tankstelle kümmerten sich mit der Feuerwehr um die auslaufenden Betriebsstoffe. Es entstand ein Sachschaden von circa 25.000 Euro.|elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell