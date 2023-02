Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den silbernen SUV gesehen?

Kaiserslautern (ots)

Eine Unfallflucht ist der Polizei am späten Dienstagabend aus der Straße "Auf dem Bännjerrück" gemeldet worden. Hier wurde gegen 23:40 Uhr ein geparkter Fiat Punto von einem unbekannten Fahrer gerammt und beschädigt. Eine Zeugin beobachtete einen silbernen SUV dabei, wie er mit überhöhter Geschwindigkeit aus der Römerweg kam. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass es sich hierbei um das Fahrzeug des Unfallverursachers handelt. Der Fiat, der in Höhe der Hausnummer 38 stand, wies Schleifspuren am hinteren rechten Radkasten, sowie einen geplatzten Reifen auf. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen am Dienstagabend ein silberner SUV mit vermutlich ausländischem Kennzeichen aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 gern entgegen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell