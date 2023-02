POL-PPWP: Wegen Drogen Widerstand geleistet?

Kaiserslautern (ots) - Obwohl sie Alkohol getrunken hat, ist eine 18-jährige Frau in der Nacht zu Dienstag mit einem E-Scooter durchs Stadtgebiet gefahren. Einer Streife fiel die Rollerfahrerin kurz nach 2 Uhr in der Fichtenstraße auf. Als sie die junge Frau stoppten, rochen sie ihre Alkoholfahne. Ein Atemalkoholtest bestätigte die Wahrnehmung - das Testgerät zeigte 0,55 Promille an. Der 18-Jährigen wurde die ...

