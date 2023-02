POL-PPWP: Unfallfluchten im Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots) - Ein Abfalleimer ist am Montag in einer Schule in der Martin-Luther-Straße in Flammen aufgegangen. Gegen 14.30 Uhr entdeckte eine Reinigungskraft den Brand in einem leeren Klassensaal und war damit rechtzeitig zu Stelle, um zu löschen. Mit Wasser machte sie den Flammen den Garaus. Durch das Feuer wurden der Eimer und eine Sockelleiste des Fußbodens in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen zur ...

mehr