Polizei Hagen

POL-HA: Rollerfahrer ohne Versicherungsschutz

Hagen-Vorhalle (ots)

Am 25.06.2022, gegen 14:10 Uhr, befuhr ein 20jähriger Rollerfahrer aus Hagen die Herdecker Straße in FR Schwerter Straße in Hagen Vorhalle. Einer Polizeistreife fiel das nicht vorschriftsmäßige Versicherungskennzeichen auf. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass das Kleinkraftrad nicht versichert war. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell