POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Hagen: Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt an 17-Jähriger in Untersuchungshaft

Hagen-Innenstadt (ots) - Am 24.06.2022, gegen kurz vor 21:00 Uhr, erhielt die Polizei durch einen Zeugen den Hinweis auf einen betrunkenen Radfahrer. In der Rembergstraße konnte der beschriebene Radfahrer fahrend angetroffen und kontrolliert werden. Der 46jährige Hagener wies einen Atemalkoholwert von über zwei Promille auf. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde bis zur Ausnüchterung untersagt. Rückfragen bitte an: Polizei Hagen Leitstelle ...

