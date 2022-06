POL-HA: Trunkenheit im Verkehr

Hagen-Vorhalle (ots) - Am 24.06.2022, gegen 15:40 Uhr, kam es im Kreisel Herdecker Straße / Weststraße in Hagen Vorhalle zu einer Verkehrsunfallflucht mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der bislang unbekannte Fahrer eines dunklen Volvo wechselte für den 47jährigen Fahrer eines Volvo plötzlich und unerwartet den Fahrstreifen, so dass es trotz Vollbremsung des 47jährigen zum Unfall kam. Der 38jährige Fahrer eines ...

mehr