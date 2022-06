Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Hagen-Altenhagen (ots)

Am 25.06.2022, gegen 12:20 Uhr, kam es an der Kreuzung Alexanderstraße/ Boeler Straße in Hagen-Altenhagen zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein 48jähriger Kleinkraftradfahrer aus Hagen befuhr die Alexanderstraße Richtung Ischeland. Im o. g. Kreuzungs-bereich hatte er wegen eines querenden Rettungsfahrzeugs im Einsatz gebremst, als ihm von hinten ein 61jähriger Pkw-Fahrer auffuhr. Der 48jährige wurde mit Rückenbeschwerden durch einen RTW ins nächstgelegene Krankenhaus transportiert. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 1500EUR.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell