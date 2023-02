Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl von Katalysatoren

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstag, 07.02.2023 gegen 19:40 Uhr sollte ein PKW auf der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Saarbrücken einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Noch vor der Kontrolle sprangen die drei Insassen des PKW aus diesem und flüchteten fußläufig quer über die Autobahn 6. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers verliefen negativ. In dem PKW wurden Werkzeug und mehrere Katalysatoren aufgefunden. Die Ermittlungen bezüglich der Herkunft der Katalysatoren wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der 0631 369-2620 oder per E-Mail an kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de zu melden. |Wey

