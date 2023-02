Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann in Gewahrsam genommen

Kaiserslautern (ots)

Ein 53-jähriger Mann ist am Dienstag von der Polizei in Gewahrsam genommen worden, nachdem er einen anderen Mann im Streit bedrohte und einen Platzverweis nicht befolgte. Gegen 17 Uhr war es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm und einem 63-jährigen Mann gekommen. Dabei bedrohte der 53-Jährige seinen Kontrahenten mit einer Axt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten die Axt sicher und erteilten dem Mann einen Platzverweis. Gut 45 Minuten später trafen sie den Mann wieder an der Örtlichkeit an. Trotz mehrmaligen Hinweises weigerte er sich den Parkplatz zu verlassen. Die Beamten nahmen ihn auf richterliche Anordnung bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam. Der 53-Jährige blickt einem Strafverfahren entgegen. |elz

