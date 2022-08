Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: - Kandern: Fußgängerin wird von wegrollendem Pkw verletzt - Efringen-Kirchen: Rehbock verletzt Rennradfahrer

Freiburg (ots)

Kandern: Fußgängerin wird von wegrollendem Pkw verletzt

Am Freitagmorgen, 05.08.2022, gegen 09:45 Uhr, ist eine 81 Jahre alte Fußgängerin auf dem Blumenplatz in Kandern von einem wegrollenden Pkw verletzt worden. Der 78-jährigen Autofahrerin war ihr Wagen aufgrund eines Bedienungsfehlers beim Einparken nach vorne weggerollt und hatte die Fußgängerin am Fuß verletzt. Sie musste in ein Krankenhaus. Nach dem Zusammenstoß mit der Frau kam der Pkw an einer Steintreppe zum Stehen. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Efringen-Kirchen: Rehbock verletzt Rennradfahrer

Am Sonntag, 07.08.2022, gegen 13:20 Uhr, hat ein Rehbock einen auf dem Radweg an der B 3 zwischen Welmlingen und Hertingen 53-jährigen fahrenden Rennradfahrer verletzt. Aus einem Maisfeld war der junge Rehbock herausgekommen und in die Seite des Fahrradfahrers geprallt. Dabei rammte der Bock sein Horn in das Schienbein des Radlers. In Panik versuchte das Tier wegzukommen, trat dabei noch mehrfach den Radfahrer, bis das Horn abbrach und es flüchten konnte. Der Rennradfahrer musste die Verletzung in einem Krankenhaus versorgen lassen.

