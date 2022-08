POL-FR: Kleines Wiesental: Auto bleibt schwer demoliert an Unfallstelle zurück

Freiburg (ots) - Lörrach: Zwei absichtliche falsche Alarmierungen Am Freitag, 05.08.2022, und auch am Sonntag, 07.08.2022, sind in Lörrach absichtlich Brandmelder gedrückt worden. Am Freitag, gegen 17:35 Uhr, war dies in einem Kaufhaus in der Innenstadt der Fall, am Sonntag, gegen 14:20 Uhr, in einer Tiefgarage ...

