Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Aufmerksames Mädchen bringt ausgebüxten Jungen zurück

Saalfeld (ots)

Donnerstagnachmittag erhielt die Polizei die Mitteilung über ein vermisstes Kind, das aus der Betreuung in der Stauffenbergallee in Saalfeld-Gorndorf weggelaufen war. Die Beamten machten sich auf die Suche nach dem 9-Jährigen. Glücklicherweise dauerten die Suchmaßnahmen nicht lange an, denn eine 8-jährige entdeckte ihren ausgebüxten Mitschüler in Gorndorf und brachte ihn zurück in die Einrichtung. Die Mama des Jungen war bereits dort eingetroffen und nahm ihn erleichtert in Empfang. Ein großer Dank geht an die Schülerin, die durch ihr Handeln eine gute Tat geleistet hat.

