Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall beim Abbiegen

Suhl (ots)

Ein 22-jähriger Suzuki-Fahrer befuhr Donnerstagabend die Schleusinger Straße in Suhl. Er fuhr vom Zentrum in Richtung Friedberg und wollte auf dieser Strecke links abbiegen. Dabei übersah er jedoch, dass ihm gerade ein 38-Jähriger mit einem VW-Bus entgegenkam. Der Suzuki-Fahrer versuchte noch, auszuweichen, schaffte es aber auf der winterlichen Fahrbahn nicht mehr, prallte in die Beifahrerseite des Busses und schob diesen einen kleinen Hang hinauf. Der Unfallverursacher verletzte sich schwer und kam ins Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell