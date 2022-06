Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fast zeitgleich zwei Verkehrsunfälle in der Festeburgstraße

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am gestrigen Mittwoch gegen 09:15 Uhr befuhr eine 58-Jährige mit einem Pkw Seat die Festeburgstraße in Richtung Steinheid und fuhr aus bisher ungeklärter Ursache auf den vor ihr fahrenden Sattelzug auf. Weiter geriet der Pkw der Frau im Bereich der Einmündung Andruffstraße nach rechts und kollidierte dort mit einem geparkten Pkw Toyota. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Unfallverursacherin verletzte sich am Oberkörper und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt, da es nicht mehr fahrbereit war.

Nur einige Minuten später wollte eine 42-jährige Zeugin des Unfalls den Verkehr am Unfallort bis zum Eintreffen der Polizei regeln. Hierbei wurde sie aus noch ungeklärten Gründen von einem zurücksetzenden Pkw Ford im Rückenbereich angefahren und dadurch leicht verletzt. Der zunächst unbekannte Fahrer des Fahrzeugs entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen festgestellt werden. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

