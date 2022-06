Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Wohnhaus

Sonneberg (ots)

Unbekannte drangen zwischen dem 10.06.2022 und dem 11.06.2022 gewaltsam über den Keller in ein Wohnhaus im Baumweg in Sonneberg ein. Dort entwendeten sie einen Geldbeutel mit 250 Euro, EC-Karte sowie Krankenversicherungskarte. An mehreren Türen entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 875-0 entgegen.

