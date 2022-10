POL-VIE: Kreis Viersen/Nettetal: "Riegel vor! Sicher ist sicherer." - Aktionswochenende 2022

Willich / St. Hubert (ots) - In der Nacht zu Dienstag kam es zu zwei Einbrüchen in Lagerhallen in St. Hubert und Willich. Zwischen 16:30 und 07:30 Uhr brachen Unbekannte in ein Lager auf dem Siemensring ein. Der oder die Täter schlugen eine Scheibe ein und verschafften sich Zutritt zu der Halle. Nach ersten Feststellungen stahlen die Einbrecher Werkzeugen, ...

