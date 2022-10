Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich

St. Hubert: Einbrüche in Lagerhallen - Täter hatten Elektrowerkzeuge im Visier

Willich / St. Hubert (ots)

In der Nacht zu Dienstag kam es zu zwei Einbrüchen in Lagerhallen in St. Hubert und Willich. Zwischen 16:30 und 07:30 Uhr brachen Unbekannte in ein Lager auf dem Siemensring ein. Der oder die Täter schlugen eine Scheibe ein und verschafften sich Zutritt zu der Halle. Nach ersten Feststellungen stahlen die Einbrecher Werkzeugen, Baumaterialien und einen Flachbildfernseher. Zwischen 18.00 und 06.30 Uhr brachen Unbekannte in eine Lagerhalle eines Bauernhofes auf der Straße 'Stadtfeld' in Kempen-St. Hubert ein. Der oder die Einbrecher öffneten gewaltsam ein Tor und stahlen aus der Halle ein langes Elektrokabel und mehrere Elektrowerkzeuge. Die Kripo bittet um Hinweise auf Tatverdächtige oder verdächtige Fahrzeuge. Die Rufnummer: 02162/377-0. /wg (993)

