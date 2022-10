Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Garage und Abstellkammer aufgebrochen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, An der Alten Aa

Tatzeit: 21.10.2022, 21.00 Uhr bis 22.10.2022, 08.05 Uhr

In der Nacht zum Samstag hebelten bisher unbekannte Täter zwei Türen (Garage und Abstellkammer) eines Vereinsheims an der Straße "An der Alten Aa" auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0). (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell