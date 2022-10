POL-BOR: Gronau - Garage hielt Einbrechern stand

Borken-Gemen (ots) - Tatort: Borken-Gemen, Neustraße Tatzeit: 21.10.2022, 19.30 Uhr bis 22.10.2022, 07.30 Uhr Die Eingangstür zu einem Friseursalon an der Neustraße hielt in der Nacht zum Samstag den Hebelversuchen von Unbekannten stand. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0). (mh) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar Brüning (mh) Markus Hüls (to) ...

