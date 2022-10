POL-BOR: Borken-Gemen - Versuchter Einbruch in Friseursalon

Bocholt-Liedern (ots) - Tatort: Bocholt-Liedern, Brinker Weg Tatzeit: 19.10.2022, 13.20 Uhr bis 20.10.2022, 15.30 Uhr Bisher unbekannte Täter drangen im genannten Tatzeitraum gewaltsam in eine Wohnung auf dem Brinker Weg ein und entwendeten Bargeld. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten sie das Fenster zum Bad auf und stiegen ein. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0). (mh) Kontakt für ...

