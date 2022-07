Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Diebe flüchten mit Safe ohne Inhalt

Waldbröl (ots)

Bei einem Einbruch in eine Firma auf der Oberbrölstraße am Donnerstag (28. Juli) durchtrennten die Einbrecher eine Fenstersicherung aus Metallgitter. Sie flüchteten mit einem Minisafe. Gegen 0.35 Uhr zerschnitten die Täter eine aus einem Metallgitter bestehende Fenstersicherung und hebelten das Fenster auf. Auf der Aufzeichnung einer Sicherheitskamera ist zu sehen, wie die maskierten Einbrecher in das Gebäude gelangten, bevor sie die Kameras wegdrehten. Die Unbekannten entwendeten einen Minisafe, in dem sich jedoch kein Inhalt befand. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

