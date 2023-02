Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Seniorinnen fallen nicht auf Betrüger rein

Kreis Kaiserslautern (ots)

Mehrere "Enkeltrick"-Versuche sind am Mittwoch der Polizei gemeldet worden. Offenbar waren die Täter insbesondere am Vormittag aktiv und riefen ausgewählte Telefonnummern sowohl im Stadtgebiet als auch im Landkreis an. Die Opfer: Frauen im Alter zwischen 72 und 86 Jahren. Bislang haben sich drei Seniorinnen an die Polizei gewandt. Zum Glück blieben alle Versuche, die Damen hereinzulegen, erfolglos. Alle Opfer berichteten unabhängig voneinander, dass sie zwischen 10 und 11 Uhr einen Anruf von einem Unbekannten erhalten hatten. Dieser erzählte ihnen von einem Unglücksfall einer Bekannten. Sie wurden alle nach ihren Wohnverhältnissen befragt. Das kam den Frauen komisch vor und sie legten auf. In keinem der gemeldeten Fälle ist den Angerufenen ein Schaden entstanden. |elz

