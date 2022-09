Übach-Palenberg-Marienberg (ots) - Am Sonntag (04. September), gegen 13.40 Uhr, beobachtete eine Anwohnerin der Straße In der Schley, wie ein Mann in ihren PKW stieg und sich mit diesem in unbekannte Richtung entfernte. Bei dem Wagen handelt es sich um einen schwarzen Hyundai I20, an dem zum Tatzeitpunkt Geilenkirchener Kennzeichen (GK-) angebracht waren. Der Autodieb soll zirka 20 bis 25 Jahre alt, dunkelhaarig und schlank gewesen sein. Rückfragen bitte an: ...

