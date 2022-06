Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Luftgewehre landen in der Asservatenkammer

Bad Muskau (ots)

Zwei Luftgewehre, die zuvor sichergestellt wurden, landeten in der Asservatenkammer der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf. Die Waffen wurden am Samstag innerhalb weniger Stunden bei Kontrollen an der Bad Muskauer Stadtbrücke entdeckt. Die Gewehre waren in Polen gekauft und anschließend nach Deutschland mitgenommen worden, nur fehlte in beiden Fällen das erforderliche Prüfzeichen. Der unüberlegte Kauf hat nun möglicherweise Konsequenzen. Gegen einen 41-Jährigen aus Döbern sowie einen 58-Jährigen aus Merseburg wurden in dem Zusammenhang Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

