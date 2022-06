Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf auf der Suche nach Hinweisen zu Schleuserfahrzeugen

Krauschwitz, Landkreis Görlitz (ots)

Am Mittwochnachmittag hatte ein aufmerksamer Bürger die Ludwigsdorfer Grenzdienststelle darüber verständigt, dass er fünf Personen in der Ortslage Krauschwitz (Landkreis Görlitz) beobachtet habe. Der Anrufer teilte sinngemäß mit, dass es sich vermutlich um Flüchtlinge aus dem nordafrikanischen Raum handele. Gegen 17.45 Uhr stellten Einsatzkräfte dann in Krauschwitz, Oberberg, schließlich einen Jugendlichen und zwei Männer aus dem Sudan (16, 19, 19), einen Mann aus dem Jemen (22) sowie einen Syrer (24) fest. Die Migranten gaben den Ermittlern später zu Protokoll, dass sie mit einem dunklen Geländewagen über die Grenze von Polen nach Deutschland gebracht wurden. Möglicherweise handelte es sich bei diesem Geländewagen um ein SUV der Marke Volvo. Den Beobachtungen der Geschleusten zufolge fuhr dem Volvo ein Pkw der Marke Skoda voraus. Die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf sucht nun nach weiteren Hinweisen zu den beiden mutmaßlichen Schleuserfahrzeugen. Es ist auch nicht auszuschließen, dass die Pkw bereits an anderen Einschleusungshandlungen beteiligt gewesen sind und dabei in der Nähe bzw. in den Ortschaften Podrosche und Pechern (Landkreis Görlitz) gesehen wurden. Entsprechende Informationen werden unter der Telefonnummer 03581 - 3626 - 0 entgegengenommen.

