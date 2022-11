Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Hoher Sachschaden und eine Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Eine leichtverletzte Autofahrerin und ein Sachschaden von etwa 27.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch, 9.11.2022, 18.30 Uhr an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Ring/Hammer Straße in Beckum ereignet hat. Eine 29-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Hammer Straße in Richtung Werseweg. Als sich die Münsteranerin mit ihrem Auto im Kreuzungsbereich befand, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 54-Jährigen. Der Bürener war mit seinem Auto auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Paterweg unterwegs und fuhr trotz für ihn geltendes Rotlicht in die Kreuzung ein. Rettungskräfte waren für die Versorgung der 29-Jährigen nicht erforderlich. Bei dem Unfall wurden die Autos stark beschädigt, so dass sie abgeschleppt werden mussten.

