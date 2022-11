Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde. Pferd durch Schnitte verletzt - Wer kann Hinweise geben

Warendorf (ots)

Zwischen Montag (07.11.2022, 20.00 Uhr) und Dienstag (08.11.2022, 11.00 Uhr) haben Unbekannte ein Pferd in Drensteinfurt-Walstedde verletzt.

Das Pferd stand in einem Offenstall auf einem Hof an der Straße Kerkpatt. Die Besitzerin entdeckte Schnittwunden im Genitalbereich der Stute und informierte sowohl eine Tierärztin als auch die Polizei. Vermutlich wurden die Schnitte in den frühen Morgenstunden zugefügt.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ist eingeleitet.

Wer hat verdächtige Personen in der Nähe der Wiese oder des Stalls beobachtet oder kann Hinweise zu den Tätern geben? Melden Sie sich bei der Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

