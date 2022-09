Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbrüche im Gewerbegebiet Hontheim

Hontheim (ots)

Einbrüche in mehrere Betriebe im Gewerbegebiet Hontheim

In der Nacht von Samstag, 17. September 2022 auf Sonntag, 18. September 2022 kam es im Gewerbegebiet in Hontheim zu Einbrüchen in mehrere Betriebe. Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 23:30 Uhr und 04:30 Uhr durch aufschneiden der Umzäunung Zugang zum Gewerbegebiet. Dort brachen sie in insgesamt 3 Gewerbebetriebe ein und entwendeten hochwertiges Werkzeug. Bei einem vierten Objekt, einem Wochenendhaus blieb es beim Versuch.

Sollte es Zeugen geben, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben sollten, werden diese gebeten sich mit der Kriminalinspektion (06571/9500-0) oder der Polizeiinspektion (06571/926-0) Wittlich in Verbindung zu setzen. ------------------------------------------------------------

