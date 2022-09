Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsüberwachungsmaßnahmen der PI Bitburg - mehrere Fahrzeugführer*innen unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln, Überwachung des Überholverbots auf der L32 bei Fließem

Bitburg (ots)

Am vergangenen Wochenende konnten durch Beamte der Polizeiinspektion Bitburg zwei Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen werden, die unter dem Einfluss von Alkohol- oder Betäubungsmitteln standen. In einem weiteren Fall konnte eine Trunkenheitsfahrt durch einen aufmerksamen Zeugenhinweis verhindert werden. Ebenfalls im Fokus stand das Überholverbot auf der L32.

Zunächst erfolgte am Samstagmorgen im Zeitraum von 09:40 Uhr - 10:55 Uhr die Überwachung des Überholverbots auf der L32, Gemarkung Fließem, welches aufgrund der hohen Frequentierung durch die Einrichtung einer Umleitung im Rahmen der Baumaßnahmen an der B51 eingerichtet ist. Innerhalb des kurzen Zeitraums konnten 11 Verstöße gegen das Überholverbot festgestellt werden. Die Polizeiinspektion Bitburg weist darauf hin, dass die Einhaltung des Überholverbots an der Örtlichkeit aufgrund der starken Frequentierung des Streckenabschnitts auch in Zukunft vermehrt überwacht werden wird.

Am Samstagnachmittag wurde eine 26-Jährige Fahrzeugführerin an der B51 im Bereich Meilbrück kontrolliert. Hintergrund waren Anfahrtskontrollen zu einer Techno Veranstaltung. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab sich Hinweise darauf, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen und es erfolgte die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

Am Samstagabend meldete ein Zeuge der Polizeiinspektion Bitburg, dass in der Saarstraße ein offensichtlich alkoholisierter Mann von einem Lokal zu seinem PKW gehen würde, um loszufahren. Eine sofort entsandte Streifenwagenbesatzung konnte den Mann noch vor seinem Fahrzeug feststellen. Um eine mögliche Trunkenheitsfahrt zu verhindern, wurde der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt.

Am Sonntagvormittag meldete die Security Police der US Airbase Spangdahlem der Polizeiinspektion Bitburg, dass eine offensichtlich alkoholisierte Frau mit ihrem PKW am dortigen Maingate vorgefahren wäre. Durch die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung konnte der Verdacht bestätigt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei der 23-Jährigen Frau aus dem Raum Wittlich ergab einen Wert von knapp über 2 Promille. Der Führerschein wurde nach der Entnahme einer Blutprobe und Einleitung eines Strafverfahrens sichergestellt.

