POL-PDWIL: Update zur Erstmeldung

Wittlich (ots) - Verkehrsunfall mit Flucht in Wittlich In der Himmeroder Straße in Wittlich kam es in der Zeit zwischen Freitag, 16. September 2022, 18:30 Uhr und Samstag, 17. September 2022, 10:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein ordnungsgemäß am Straßenrand geparkter PKW wurde, vermutlich von einem vorbeifahrenden Fahrzeug, an der gesamten rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Fahrer oder die Fahrerin ...

mehr