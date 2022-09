Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht in der Himmeroder Straße

Wittlich (ots)

Verkehrsunfall mit Flucht in Wittlich

In der Himmeroder Straße in Wittlich kam es in der Zeit zwischen Freitag, 16. September 2022, 18:30 Uhr und Samstag, 17. September 2022, 10:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein ordnungsgemäß am Straßenrand geparkter PKW wurde, vermutlich von einem vorbeifahrenden Fahrzeug, an der gesamten rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Fahrer oder die Fahrerin entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Sollte es Zeugen geben, die Hinweise zum möglichen Verursacher geben können, werden diese gebeten, sich mit der Polizei in Wittlich unter der 06571/926-0 in Verbindung zu setzen.

