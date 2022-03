Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Seesen vom 06.03.2022

Goslar (ots)

Sachbeschädigung

Durch einen bisher unbekannten Täter wurde am Abend, bzw. in der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag ein Fenster einer Wohnung in Rhüden beschädigt. Durch die Tat wurde die Fensterscheibe der im ersten Obergeschoss in der Schulstraße befindlichen Wohnung zerbrochen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Personen, die Angaben zum Tatgeschehen oder dem Täter machen können, werden gebeten sich im Polizeikommissariat Seesen (Tel. 05381 - 944 0) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell