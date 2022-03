Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeistation Altenau

Goslar (ots)

Trunkenheit im Verkehr - Zeugenaufruf

Altenau: Bei der Überprüfung eines Pkw am Donnerstagnachmittag, auf einem Parkplatz Auf dem Glockenberg, in Altenau stellte eine Funkstreifenbesatzung des Polizeikommissariats Oberharz aus Clausthal-Zellerfeld eine Alkoholbeeinflussung beim Fahrzeugnutzer fest. Ein erster Schnelltest bei der Überprüfung verlief mit über 2,2 Promille positiv und bestätigte den Anfangsverdacht der Fahruntüchtigkeit. Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr wurde der Führerschein einbehalten und dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei weitere Zeugen, die das Fahrzeug, einen dunklen VW Passat mit Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk BS - am Donnerstagmittag, bzw. in den Abend- und/oder Nachtstunden auf Freitag im Stadtgebiet Clausthal-Zellerfeld oder Altenau gesehen haben. Zeugen, die entsprechende sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich bitte mit der Polizeidienststelle in Clausthal-Zellerfeld oder der Polizeistation Altenau in Verbindung.

Borchers, PHK

