POL-PDWIL: Verdacht der Verkehrsgefährdung

Landscheid (ots) - Seit Anfang Juli 2022 war ein Pkw-Anhänger (mit Plane und Spriegel) auf dem Mitfahrerparkplatz an der B 50, beim Feuerwehrgerätehaus am Ortseingang Landscheid, abgestellt und wurde mehrfach rechtmäßig genutzt. Im Zeitraum von Donnerstag, 15.09.2022, 10.00 Uhr bis Samstag, 17.09.2022. 10.30 Uhr wurde der abgestellte Anhänger entwendet. Zeugenhinweise werden an die Polizei Wittlich unter Tel. 06571 / ...

