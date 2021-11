Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Polizeidirektion Flensburg - Verdacht eines Tötungsdelikts auf der BAB 7, 33-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Am Samstagmorgen (20.11.21), um 06.09 Uhr, wurde der Einsatzleitstelle der Polizei ein Verkehrsunfall auf der BAB 7, Fahrtrichtung Süden, kurz vor der Anschlussstelle Schuby gemeldet. Als die ersten Polizeikräfte des Polizei-Autobahn und Bezirksrevieres Nord wenig später vor Ort eintrafen, fanden sie eine leblose Frau vor, die möglicherweise einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sein könnte. Ein Tatverdächtiger wurde am Tatort widerstandslos festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Flensburg und die Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Flensburg haben bereits die Ermittlungen aufgenommen. Zu genaueren Hintergründen können zurzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. Wegen der umfangreichen Spurensuche und Spurensicherung ist die BAB 7 zwischen der Anschlussstelle Tarp und Schuby in Fahrtrichtung Süden gesperrt.

