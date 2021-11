Polizei Wuppertal

POL-W: W- Fußgänger flüchtet nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 21:40 Uhr, kam es auf der Rudolfstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Wuppertaler befuhr mit seinem PKW die Rudolfstraße in westliche Richtung, als ein unbekannter Mann in Höhe der Hausnummer 68 die Fahrbahn überquerte. Sowohl der Wuppertaler als auch ein vorrausfahrender Fahrzeugführer mussten stark bremsen um einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger zu vermeiden. Ein weiterer, 57-jähriger Wuppertaler Fahrzeugfüher bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Nachdem die Unfallbeteiligten ihre Fahrzeuge verlassen hatten, setzte sich der unbekannte Fußgänger auf den Fahrersitz des vorderen, unfallbeteiligten PKW, löste die Handbremse und manövrierte den PKW rollend gegen einen weiteren geparkten PKW. Danach stieg er aus und flüchtete in westliche Richtung.

Der auffahrende 57-jährige Wuppertaler erlitt augenscheinlich einen Schock. Insgesammt wurden drei PKW leicht beschädigt.

Der flüchtende Fußgänger kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 160 cm bis 170 cm - schlank - blonde Haare - schwarze Jacke - Jeans - schwarzer Rucksack - Maske - keine Angaben zum augenscheinlichen Alter

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0202- 284-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell